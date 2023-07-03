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«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Кейна слухи

03 Июля 2023 • 16:15 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» решил не покупать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По сообщениям Goal, руководство лондонского клуба не хочет продавать футболиста в другую английскую команду. По этой причине «шпоры» потребовали у «красных дьяволов» 116 миллионов евро за 29-летнего нападающего. Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» принял решение не приглашать Кейна.

Ранее в СМИ сообщалось, что фаворитом в борьбе за игрока является «Бавария», которая может выложить за форварда сборной Англии порядка 93 млн евро.

В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и записал в свой актив 5 результативных передач в 49 матчах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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One Live
03 Июля 2023 в 16:49
Остался парень без титулов) Может со сборной что - то зацепит, конечно)
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