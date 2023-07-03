«Манчестер Юнайтед» решил не покупать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По сообщениям Goal, руководство лондонского клуба не хочет продавать футболиста в другую английскую команду. По этой причине «шпоры» потребовали у «красных дьяволов» 116 миллионов евро за 29-летнего нападающего. Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» принял решение не приглашать Кейна.

Ранее в СМИ сообщалось, что фаворитом в борьбе за игрока является «Бавария», которая может выложить за форварда сборной Англии порядка 93 млн евро.

В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и записал в свой актив 5 результативных передач в 49 матчах с учетом всех турниров.