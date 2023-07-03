Хау: «Тонали — талантливый футболист, у которого есть потенциал»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о подписании опорного полузащитника Сандро Тонали.

«Я рад, что Тонали присоединился к нам. Это талантливый футболист, который обладает высокой техникой и отличным талантом. У Тонали есть потенциал, он будет прогрессировать вместе с командой», — цитирует Хау официальный сайт «сорок».

Ранее «Ньюкасл» официально объявил о трансфере Тонали из «Милана». По данным СМИ, английский клуб выложил за игрока 70 миллионов евро, а заработная плата Тонали в новой команде составит 7 миллионов евро в год.

В минувшей кампании «Ньюкасл» финишировал на четвертой строчке в АПЛ и теперь выступит в Лиге чемпионов.