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«Ньюкасл» объявил о трансфере Тонали официально

03 Июля 2023 • 14:15 Комментировать

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали перешел в «Ньюкасл», об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. «Сороки» подписали с итальянским футболистом долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

Сумма сделки не разглашается, однако, по данным СМИ, за переход Тонали клуб АПЛ заплатил «россонери» 70 миллионов евро. Заработная плата Сандро составит семь миллионов в год.

Полузащитник выступал за «Милан» с 2020 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии хавбек поучаствовал в 34 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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