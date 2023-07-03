«Челси» разорвал контракт с Баба

«Челси» расторг контракт с ганским защитником Абдулом Рахманом Баба по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает журналист Саймон Джонсон.

По информации источника, скорее всего, 29-летний футболист продолжит карьеру в греческом ПАОКе. Отмечается, что лондонский клуб сможет получить небольшую компенсацию, если Баба сыграет необходимое количество матчей.

Напомним, что Баба принадлежал «Челси» с 2015 года. За восемь лет защитник провёл за «синих» всего 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

В минувшем сезоне Баба выступал за клуб английского Чемпионшипа «Рединг» на правах аренды. В составе этой команды защитник провёл 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.