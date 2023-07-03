«Манчестер Юнайтед» не отпустил Санчо в «Боруссию»

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джедона Санчо не увенчались успехом. Как информирует таблоид Daily Star, манкунианцы отказались отпускать игрока в аренду.

Как отмечает источник, «красные дьяволы» открыты к предложениям по полноценному трансферу 23-летнего вингера. Манкунианцы хотят выручить с продажи Санчо порядка 52 миллионов евро.

Джедон выступает за «Юнайтед» с 2021 года. В общей сложности полузащитник провел 79 матчей за команду из Манчестера и забил 12 мячей. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.