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«Манчестер Юнайтед» не отпустил Санчо в «Боруссию»

03 Июля 2023 • 13:48 Комментировать

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джедона Санчо не увенчались успехом. Как информирует таблоид Daily Star, манкунианцы отказались отпускать игрока в аренду.

Как отмечает источник, «красные дьяволы» открыты к предложениям по полноценному трансферу 23-летнего вингера. Манкунианцы хотят выручить с продажи Санчо порядка 52 миллионов евро.

Джедон выступает за «Юнайтед» с 2021 года. В общей сложности полузащитник провел 79 матчей за команду из Манчестера и забил 12 мячей. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо
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