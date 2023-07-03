Эн-Несири может уйти из «Севильи» в клуб АПЛ

Центральный нападающий Юссеф Эн-Несири, правами на которого владеет «Севилья», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, рапортует Todofichajes.

По сведениям журналистов, 26-летний форвард попал в сферу интересов «Ньюкасла». Андалусийцы готовы продать марокканца, если получат хорошее предложение. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Эн-Несири играет за севильскую команду с января 2020 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Юссеф сыграл 31 матч, забил восемь мячей и отдал один ассист.