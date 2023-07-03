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«Ньюкасл» нацелился на игроков «Челси» и «Манчестер Сити»

03 Июля 2023 • 13:21 Комментировать

«Ньюкасл» планирует усилить среднюю линию игроками лондонского «Челси» и «Манчестер Сити», об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как стало известно источнику, в поле зрения «сорок» попали полузащитники Кэлвин Филлипс и Конор Галлахер. Оба футболиста страдают от недостатка игровой практики, а потому могут воспользоваться предложением «Ньюкасла».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Филлипс принял участие в 12 поединках, в которых не отметился результативными действиями. Галлахер, в свою очередь, забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 35 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Манчестер Сити Кэлвин Филлипс Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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