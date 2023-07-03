«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заверил вратаря миланского «Интера» Андре Онана в том, что его трансфер на «Олд Траффорд» этим летом состоится.

По сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» с оптимизмом смотрят на переговоры по трансферу камерунского голкипера. Манкунианцы готовятся сделать официальное предложение по переходу Онана на этой неделе. Английский гранд готов заплатить за Андре 50 миллионов евро плюс бонусы.

Голкипер перешел в «Интер» из амстердамского «Аякса» в прошлом году. В минувшем розыгрыше Серии А Онана провел 24 матча, в которых пропустил 24 мяча.