Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу Онана

03 Июля 2023 • 12:32 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заверил вратаря миланского «Интера» Андре Онана в том, что его трансфер на «Олд Траффорд» этим летом состоится.

По сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» с оптимизмом смотрят на переговоры по трансферу камерунского голкипера. Манкунианцы готовятся сделать официальное предложение по переходу Онана на этой неделе. Английский гранд готов заплатить за Андре 50 миллионов евро плюс бонусы.

Голкипер перешел в «Интер» из амстердамского «Аякса» в прошлом году. В минувшем розыгрыше Серии А Онана провел 24 матча, в которых пропустил 24 мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявил о трансфере Тонали официально
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разорвал контракт с Баба
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не отпустил Санчо в «Боруссию»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири может уйти из «Севильи» в клуб АПЛ
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу Онана
11:38 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес близок к трансферу в английский клуб
10:36 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт срок контракта Маунта с «Манчестер Юнайтед»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена 1
10:18 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре рассказал, что просил «Манчестер Сити» купить Мане
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Лион» сделал «Челси» выгодное предложение по Пулишичу 1
09:56 · Англия. Премьер-лига
Райс вплотную приблизился к переходу в «Арсенал»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Канселу может перейти в «Барселону» при одном условии
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ювентус» нацелились на нидерландского полузащитника
09:01 · Англия. Премьер-лига
Ибаньес может сменить «Рому» на клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем