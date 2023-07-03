Пау Торрес близок к трансферу в английский клуб

Бирмингемская «Астон Вилла» близка к договоренности с «Вильярреалом» по трансферу защитника Пау Торреса. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время 26-летний игрок пройдет медицинское обследование.

За трансфер футболиста «львы» заплатят испанской стороне 32,5 миллиона евро. Еще пять миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов. Контракт Торреса с «Виллой» будет рассчитан до 2028 года.

Пау играет за «жёлтую субмарину» с лета 2018 года. В минувшем сезоне Ла Лиги защитник провел 34 поединка, в которых забил один гол и получил десять желтых карточек.