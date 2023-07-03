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Раскрыт срок контракта Маунта с «Манчестер Юнайтед»

03 Июля 2023 • 10:36 Комментировать

Раскрыты некоторые детали трудового соглашения, которое полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт подпишет с «Манчестер Юнайтед».

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, контракт 24-летнего футболиста с «красными дьяволами» будет рассчитан до середины 2028 года. В договоре будет прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон. Трансфер обойдется «красным дьяволам» в 60 миллионов фунтов с учетом бонусов. О сделке официально объявят до конца недели.

Мэйсон является воспитанником «Челси». В прошлом сезоне он забил три мяча и сделал шесть ассистов в 35 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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