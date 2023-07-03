«Ливерпуль» обновил полузащиту Макаллистером и Собослаи: Помогут ли они вернуть клуб на вершину

«Ливерпуль» завершает трансфер Доминика Собослаи из «Лейпцига», который станет вторым новичком в полузащиту команды после Алексиса Макаллистера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько они помогут «мерсисайдцам» вернуться на верхние позиции в Премьер-лиге.

Необходимость обновления

«Ливерпулю» нужно было обновление в среднюю линию, по ходу прошлого сезона это было очевидно. Старые лидеры резко сдали: Фабиньо и Джордан Хендерсон не показывали игры высокого уровня. Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта так толком на «Энфилде» ничего не показали. Даже «железный» Джеймс Милнер уже не вытягивал «Ливерпуль».

Клопп активно делал ставку на молодёжь. Однако Стефан Байчетич, Кёртис Джонс и Харви Эллиотт тоже пока не могли играть на привычном для «Ливерпуля» уровне. Немецкий тренер попробовал и довольно успешно использовать в средней линии Трента Александера-Арнольда. И всё же было понятно, что «Ливерпулю» нужны были новые исполнители в полузащиту. Тем более что у Кейта, Милнера и Окслейд-Чемберлена закончились контракты, а у Артура Мело (да, он тоже был на бумаге) завершился срок аренды.

Двое по цене Беллингема

По ходу прошлого сезона «Ливерпуль» был претендентом на Джуда Беллингема. Однако в какой-то момент «мерсисайдцы» отказались от хавбека по экономическим причинам. «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов, при этом Клопп хотел приобрести как минимум двух новых полузащитников. В итоге в клубе посчитали, что лучше деньги, которые можно было заплатить дортмундской «Боруссии» за одного футболиста, потратить на двоих. Так и вышло.

«Реал» выкупил Беллингема за 103 миллиона евро. «Ливерпуль» в свою очередь за Макаллистера отдал 42 миллиона евро, а Доминик Собослаи, которому надо ещё успешно пройти медосмотр, обойдётся в 70 миллионов. В сумме двое обойдутся чуть-чуть дороже. Зато «Ливерпуль» закроет сразу две позиции в центре поля, то есть решит свою задачу. Как Клопп и хотел, теперь у него два новых хавбека.

Зачем «Ливерпулю» Макаллистер

Переход чемпиона мира из «Брайтона» – это настоящая удача для «Ливерпуля», по крайней мере так кажется. На современном рынке приобрести всего за 42 миллиона евро 24-летнего полузащитника, который уже успешно себя зарекомендовал в Премьер-лиге, выглядит чудом. Однако у аргентинца именно такие отступные были прописаны в контракте с «Брайтоном».

Макаллистер провёл прекрасный прошлый сезон. Аргентинец чаще всего получал мяч перед чужой штрафной и предсказуемо чаще всех из неё же делал передачи. При этом Макаллистер может играть как ближе к атаке, так и отодвинуться вглубь. Тем более что аргентинец умеет здорово принимать мяч под давлением в глубине. По ходу прошлого сезона де Дзерби использовал полузащитника и в роли «шестёрки», и на месте «восьмёрки», и на позиции «десятки».

Сам аргентинец уже успел сказать, что Клопп хочет его видеть в зоне между линиями. Правда, не все уверены, что он сможет себя проявить в команде немецкого специалиста. У Макаллистера не очень высокая скорость, что, например, отмечал Даррен Бент. В этом смысле встаёт вопрос, насколько аргентинец сможет приспособиться к требованиям Клоппа, где предельно важно быстро и много передвигаться.

Зато Макаллистер должен помочь «Ливерпулю» со стандартами, потому что в прошлом сезоне «мерсисайдцы» несколько просели в этом показателе.

Зачем «Ливерпулю» Собослаи

Кажется, что в «Ливерпуле» Макаллистер будет действовать чуть позади, потому что Доминик Собослаи выглядит лучшим вариантом именно для игры ближе к атаке. Венгр как раз должен выдерживать физические требования Клоппа, чтобы носиться туда-сюда. Однако Собослаи лучше Макаллистера в дриблинге и в ударах. Венгр будет обострять, но ему нужна надёжная поддержка позади.

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Конечно, 70 миллионов евро выглядят серьёзной тратой. Тем более что «мерсисайдцы» уже обжигались на футболистах из «Лейпцига» – Кейта стоит дорого, но заиграть не смог. Отчасти на решение «Ливерпуля» повлиял интерес «Ньюкасла» к венгру. «Мерсисайдцам» надо было действовать быстро, и они решили, что Собослаи поможет усилить команду. Венгру всего 22 года, так что он может на долгие годы усилить среднюю линию команды.

Кого ещё хочет купить «Ливерпуль»

По данным разных медиа, «мерсисайдцы» не закончили трансферную кампанию. В ближайшее время «Ливерпуль» может подписать ещё одного полузащитника. Претендентами на переезд на «Энфилд» называются Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

Кроме того, «мерсисайдцы» думают о подписании центрального защитника. Правда, это выглядит менее приоритетной задачей. С другой стороны, после подписания Собослаи, Клопп может переключиться именно на футболиста в линию обороны.

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Роман Андреев