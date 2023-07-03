«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена

«Ньюкасл» готов продать французского нападающего Аллана Сен-Максимена, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб намерен заработать на продаже 26-летнего футболиста минимум 46 миллионов евро. Сам Сен-Максимен хочет остаться в «Ньюкасле». Отмечается, что и главный тренер «сорок» Эдди Хау не желает расставаться со своим подопечным нынешним летом.

В прошедшем сезоне Сен-Максимен провёл за «Ньюкасл» 31 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 32 миллиона евро.

Напомним, что минувший розыгрыш АПЛ «Ньюкасл» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице и добыл путёвку в Лигу чемпионов.