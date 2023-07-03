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Яя Туре рассказал, что просил «Манчестер Сити» купить Мане

03 Июля 2023 • 10:18 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, что советовал руководству «горожан» подписать сенегальского форварда Садио Мане, когда тот еще выступал за «Саутгемптон».

«Мне всегда хотелось играть вместе с Садио. Когда я находился в «Сити», он выступал за «святых». Я просил руководство клуба подписать его. Но этого не произошло. Затем на него обратил внимание Юрген Клопп и посмотрите, как Мане играл за них. Он был невероятен», - передает слова Туре BBC Sport.

С лета 2022 года Мане выступает за мюнхенскую «Баварию». В минувшем сезоне форвард забил семь голов и отдал пять ассистов в 25 матчах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре Садио Мане
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