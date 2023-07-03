«Лион» сделал «Челси» выгодное предложение по Пулишичу

«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Кристиану Пулишичу, сообщает The Athletic.

По информации источника, французский клуб предложил лондонцам за 24-летнего вингера 25 миллионов евро, а также некоторый процент от возможной перепродажи игрока. Сообщается, что такие условия устраивают руководство «Челси».

Ранее сообщалось, что сам Пулишич намерен продолжить карьеру в «Милане», однако итальянский клуб готов заплатить за футболиста только 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пулишич провёл за «Челси» 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 25 миллионов евро.