Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лион» сделал «Челси» выгодное предложение по Пулишичу

03 Июля 2023 • 10:03 Комментировать (1)
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Кристиану Пулишичу, сообщает The Athletic.

По информации источника, французский клуб предложил лондонцам за 24-летнего вингера 25 миллионов евро, а также некоторый процент от возможной перепродажи игрока. Сообщается, что такие условия устраивают руководство «Челси».

Ранее сообщалось, что сам Пулишич намерен продолжить карьеру в «Милане», однако итальянский клуб готов заплатить за футболиста только 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пулишич провёл за «Челси» 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
03 Июля 2023 в 11:43
это уже реальное предложение, а макаронники захотели бабла срубить на перепродаже
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
11:38 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес близок к трансферу в английский клуб
10:36 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт срок контракта Маунта с «Манчестер Юнайтед»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена 1
10:18 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре рассказал, что просил «Манчестер Сити» купить Мане
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Лион» сделал «Челси» выгодное предложение по Пулишичу 1
09:56 · Англия. Премьер-лига
Райс вплотную приблизился к переходу в «Арсенал»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Канселу может перейти в «Барселону» при одном условии
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ювентус» нацелились на нидерландского полузащитника
09:01 · Англия. Премьер-лига
Ибаньес может сменить «Рому» на клуб АПЛ
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 миллионов на трансфер нападающего 2
08:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил трансфер Собослаи в «Ливерпуль»
07:44 · Англия. Премьер-лига
Менди объяснил трансфер из «Челси» в Саудовскую Аравию 2
01:58 · Англия. Премьер-лига
Собослаи вошёл в тройку самых дорогих новичков «Ливерпуля»
02 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отверг предложение «Наполи» по Килману слухи
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Милан» сделал предложение по Пулишичу 1 слухи
Все новости
Рекомендуем