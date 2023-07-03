Райс вплотную приблизился к переходу в «Арсенал»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс очень близок к переходу в лондонский «Арсенал», об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно заверениям источника, стороны в ближайшие дни согласуют все детали потенциальной сделки, после чего футболист отправится на медобследование. Сумма сделки оценивается примерно в 120 миллионов евро. В споре за Деклана «канониры» опередили мюнхенскую «Баварию» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Райс провел 37 матчей в рамках Премьер-лиги, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.