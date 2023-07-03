Канселу может перейти в «Барселону» при одном условии

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Как сообщает Sport.es, латераль может переехать на «Камп Ноу», если выполнит требование по окладу. Игрок должен существенно снизить свои финансовые запросы, чтобы «Барса» смогла оформить его трансфер.

При этом «сине-гранатовые» имеют разногласия с «Манчестер Сити». Каталонцы хотят арендовать Жоау, в то время как англичане рассчитывают на полноценный трансфер. Игрок связан с «горожанами» контрактом до 2027 года.

В минувшем сезоне Канселу играл в аренде за «Баварию». Защитник забил гол и отдал шесть ассистов в 21 матче.