Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу может перейти в «Барселону» при одном условии

03 Июля 2023 • 09:45 Комментировать

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Как сообщает Sport.es, латераль может переехать на «Камп Ноу», если выполнит требование по окладу. Игрок должен существенно снизить свои финансовые запросы, чтобы «Барса» смогла оформить его трансфер.

При этом «сине-гранатовые» имеют разногласия с «Манчестер Сити». Каталонцы хотят арендовать Жоау, в то время как англичане рассчитывают на полноценный трансфер. Игрок связан с «горожанами» контрактом до 2027 года.

В минувшем сезоне Канселу играл в аренде за «Баварию». Защитник забил гол и отдал шесть ассистов в 21 матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
11:38 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес близок к трансферу в английский клуб
10:36 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт срок контракта Маунта с «Манчестер Юнайтед»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена 1
10:18 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре рассказал, что просил «Манчестер Сити» купить Мане
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Лион» сделал «Челси» выгодное предложение по Пулишичу 1
09:56 · Англия. Премьер-лига
Райс вплотную приблизился к переходу в «Арсенал»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Канселу может перейти в «Барселону» при одном условии
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ювентус» нацелились на нидерландского полузащитника
09:01 · Англия. Премьер-лига
Ибаньес может сменить «Рому» на клуб АПЛ
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 миллионов на трансфер нападающего 2
08:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил трансфер Собослаи в «Ливерпуль»
07:44 · Англия. Премьер-лига
Менди объяснил трансфер из «Челси» в Саудовскую Аравию 2
01:58 · Англия. Премьер-лига
Собослаи вошёл в тройку самых дорогих новичков «Ливерпуля»
02 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отверг предложение «Наполи» по Килману слухи
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Милан» сделал предложение по Пулишичу 1 слухи
Все новости
Рекомендуем