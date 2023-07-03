«Интер» и «Ювентус» нацелились на нидерландского полузащитника

Хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс попал в сферу интересов ряда клубов из Англии и Италии. Согласно данным журналистов Footmercato, в Серии А заполучить нидерландца в свои ряды хотят «Интер», «Наполи» и «Ювентус». На Туманном Альбион в его услугах заинтересованы «Брайтон» и «Астон Вилла».

Копмейнерс привлек внимание успешным выступлением в прошлом сезоне. Он принял участие в 33 поединках Серии А, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Аталанта» готова продать хавбека, если за него заплатят 35 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2025 года.