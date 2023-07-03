Ибаньес может сменить «Рому» на клуб АПЛ

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может сменить итальянскую Серию А на Английскую премьер-лигу. Согласно данным Corriere dello Sport, в услугах футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Руководство английского клуба собирается направить в Рим официальное предложение по трансферу 24-летнего игрока. «Волки» оценивают своего футболиста в 25-30 миллионов евро.

Бразилец играет за римский коллектив с лета 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Ибаньес провел 33 матча, забил три мяча, получил девять желтых карточек и один раз был удален.