«Челси» готовит 100 миллионов на трансфер нападающего

Лондонский «Челси» определился с очередным нападающим, которым хочет усилить атакующую линию команды. Как информирует Football London, «пенсионеры» предпримут попытку заполучить нападающего сборной Нигерии и «Наполи» Виктора Осимхена.

Согласно сведениям источника, руководство клуба АПЛ готово выделить на приобретение африканского бомбардира порядка 100 миллионов евро. Напомним, что этим летом «Челси» усилил нападение Кристофером Нкунку и Николасом Мартинесом.

Осимхен играет за неаполитанскую команду с 2020 года, он был куплен у «Лилля» за 75 миллионов евро. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 26 мячей.