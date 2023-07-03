Клопп оценил трансфер Собослаи в «Ливерпуль»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о подписании полузащитника «РБ Лейпцига» Доминика Собослаи.

«Собослаи очень молод. Ему нужно еще много работать и прогрессировать. Нам нужно будут предоставить ему время, чтобы полностью раскрыть его талант. Я очень доволен этим трансфером. Благодарю всех, кто внес свой вклад в эту сделку. Этот трансфер для нашего настоящего и будущего», - передает слова немецкого футболиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

22-летний венгерский хавбек подписал с «Ливерпулем» контракт до середины 2028 года. Сумма сделки составила 70 миллионов евро.