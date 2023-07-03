Менди объяснил трансфер из «Челси» в Саудовскую Аравию

Вратарь Эдуард Менди высказался касательно перехода из лондонского «Челси» в саудовский «Аль-Ахли». Игрок заключил контракт до 2026 года.

«Знаю об амбициях этой команды. У меня их тоже хватает. Чемпионат Саудовской Аравии серьезно прогрессирует. Все видят, что сюда приезжают именитые футболисты. Я уверен, что это только начало», - передает слова Менди Onze Mondial.

В прошедшем сезоне Менди принял участие в десяти матчах за «Челси» в Английской премьер-лиге, попустив 14 мячей. Вместе с «пенсионерами» голкипер выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.