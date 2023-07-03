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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Менди объяснил трансфер из «Челси» в Саудовскую Аравию

03 Июля 2023 • 07:44 Комментировать

Вратарь Эдуард Менди высказался касательно перехода из лондонского «Челси» в саудовский «Аль-Ахли». Игрок заключил контракт до 2026 года.

«Знаю об амбициях этой команды. У меня их тоже хватает. Чемпионат Саудовской Аравии серьезно прогрессирует. Все видят, что сюда приезжают именитые футболисты. Я уверен, что это только начало», - передает слова Менди Onze Mondial.

В прошедшем сезоне Менди принял участие в десяти матчах за «Челси» в Английской премьер-лиге, попустив 14 мячей. Вместе с «пенсионерами» голкипер выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди
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