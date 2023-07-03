Собослаи вошёл в тройку самых дорогих новичков «Ливерпуля»

Новый полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи вошёл в тройку самых дорогих трансферов в истории английского гранда.

За венгерского полузащитника «красные» заплатили «РБ Лейпцигу» 70 миллионов евро, что стало третьим по стоимости трансфером в истории «мерсисайдцев». Больше руководство «Ливерпуля» заплатило лишь за Виргила ван Дейка и Дарвина Нуньеса, покупки которых стоили клубу 84,6 и 80 миллионов евро соответственно.

Напомним, что в составе «РБ Лейпциг» Доминик Собослаи провёл 91 матч в рамках всех состязаний, забив 20 голов и выиграв два Кубка Германии. В новом клубе 22-летний полузащитник будет выступать под восьмым номером.