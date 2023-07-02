Руководство «Вулверхэмптона» отклонило предложение «Наполи» по защитнику Максу Килману.

По информации The Athletic, боссов клуба АПЛ не устроило предложение действующих победителей Серии А в размере 35 миллионов евро. Сообщается, что «партенопейцы» активно рассматривают Килмана в качестве потенциальной замены Киму Мин Джэ, который переходит в мюнхенскую «Баварию».

«Волки» не планируют рассматривать предложение в размере менее 40 миллионов евро за своего игрока, чей контракт действует до 2026 года. В соглашении футболиста также прописана возможность продления ещё на один сезон, в которой заинтересован сам футболист.

В прошедшем сезоне Макс Килман провёл 37 матчей в рамках Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 30 миллионов евро.