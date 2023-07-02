Руководство «Милана» продолжает изучать возможности усиления состава игроками лондонского «Челси».

По информации The Athletic, «россонери» остановились на американском форварде «синих» Кристиане Пулишиче. Сообщается, что полуфиналист Лиги чемпионов сделал официальное предложение по 24-летнему форварду в размере 14 миллионов евро. Тем не менее в Лондоне не заинтересованы в столь скорой продаже Кристиана за небольшую сумму, ожидая предложения от других команд.

Напомним, что в прошедшей кампании Пулишич провёл 30 матчей в футболке «Челси» во всех состязаниях, забив один гол при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 35 миллионов евро.