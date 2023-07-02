Несколько топ-клубов Английской премьер-лиги рассматривают возможность подписания полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Ливерпуль» серьёзно изучает возможность трансфера хавбека, которого руководство «святых» оценивает своего футболиста примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что «красные» верят в заключение сделки за меньшую сумму. Другим кандидатом на бельгийца называется «Арсенал».

Напомним, что по итогам прошедшей кампании АПЛ Лавиа вылетел вместе с «Саутгемптоном» из элитного дивизиона. На его счету 29 матчей в рамках чемпионата и один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего хавбека в 32 миллионов евро.