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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Арсенал» изучают возможность подписания Лавиа слухи

02 Июля 2023 • 22:25 Комментировать

Несколько топ-клубов Английской премьер-лиги рассматривают возможность подписания полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Ливерпуль» серьёзно изучает возможность трансфера хавбека, которого руководство «святых» оценивает своего футболиста примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что «красные» верят в заключение сделки за меньшую сумму. Другим кандидатом на бельгийца называется «Арсенал».

Напомним, что по итогам прошедшей кампании АПЛ Лавиа вылетел вместе с «Саутгемптоном» из элитного дивизиона. На его счету 29 матчей в рамках чемпионата и один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего хавбека в 32 миллионов евро.

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Ливерпуль Саутгемптон Арсенал Тула Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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