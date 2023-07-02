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«Тоттенхэм» близок к переходу Соломона

02 Июля 2023 • 21:53 Комментировать

«Тоттенхэм» практически согласовал сделку по переходу атакующего игрока «Шахтёра» Манора Соломона. Стороны согласовали условия личного контракта 23-летнего израильтянина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Предполагается, что Соломон усилит «шпоры» на правах свободного агента, если, конечно же, «Шахтёр» не выиграет дело у ФИФА, которая разрешила легионерам украинских клубов приостанавливать контракты.

Соломон подпишет пятилетний контракт с «Тоттенхэмом». Медицинский осмотр запланирован на вторник.

Прошлый сезон Соломон провел в «Фулхэме» (пять голов в 24 официальных матчах).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Шахтёр Донецк Манор Соломон
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