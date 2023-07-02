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В «РБ Лейпциге» сообщили о переговорах с «Манчестер Сити» по Гвардиолу

02 Июля 2023 • 21:08 Комментировать

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Манчестер Сити» практически согласовал сделку по переходу защитника Йошко Гвардиола в стан чемпионов Англии. Эту информацию подтвердили в «РБ Лейпциге».

- Я могу подтвердить, что Йошко Гвардиол и его агенты уведомили нас о желании перейти в «Манчестер Сити», - заявил спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

21-летний хорват оценивается в 75 млн евро, в прошлом сезоне он провел 41 матч за «РБ Лейпциг» (три гола)         . Его контракт с представителями Бундеслиги рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Фабрицио Романо Йошко Гвардиол
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