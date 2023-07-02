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«Ливерпуль» объявил о трансфере Собослаи официально

02 Июля 2023 • 18:26 Комментировать

Атакующий полузащитник Доминик Собослаи пополнил состав «Ливерпуля», перебравшись из «РБ Лейпцига». Об этом английский гранд сообщил на своем официальном сайте.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, трансфер 22-летнего венгра обошелся «Ливерпулю» в 70 миллионов. Трудовой договор между сторонами подписан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Собослаи принял участие в 46 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

По итогам прошедшей кампании «Ливерпуль» стал пятым в АПЛ, а «РБ Лейпциг» завершил сезон на третьей строчке в чемпионате Германии.

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