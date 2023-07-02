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«Ювентус» отказался продавать Влаховича «Челси» — известна причина

02 Июля 2023 • 17:56 Комментировать

«Ювентус» не принял предложение «Челси» по трансферу форварда Душана Влаховича. 

Издание Get Football News Italy утверждает, что лондонский клуб предложил туринской команде 60 миллионов евро за 23-летнего серба, однако «Ювентус» отказался отпускать своего футболиста за такую сумму. По данным источника, «старая синьора» хочет выручить за продажу Влаховича минимум 70 млн евро.

Напомним, нападающий перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. Трансфер форварда обошелся туринцам в 81 млн евро. Действующее соглашение Влаховича с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

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Челси Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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