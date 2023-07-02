«Тоттенхэм» купил испанского футболиста за 40 млн евро

Защитник Педро Порро перешел в лондонский «Тоттенхэм». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо. За трансфер 23-летнего футболиста английский клуб заплатил лиссабонскому «Спортингу» 40 миллионов евро.

«Тоттенхэм» заключил с испанским игроком долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. Во второй половине минувшего сезона Педро выступал за «шпор» на правах аренды. Он принял участие в 15 встречах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

По итогам прошлого сезона лондонская команда заняла лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ.