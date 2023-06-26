«Челси» подписал 17-летнего ямайца

«Челси» продолжает активно тасовать состав накануне старта нового сезона. В том числе «синие» заботятся о ближайшем резерве, футболистах, которые смогут приносить пользу первой команде через несколько лет.

Руководство лондонского клуба подписало контракт с 17-летним форвардом Дужуаном Ричардсом, который успел дважды сыграть за сборную Ямайки. К молодёжной команде «Челси» новичок сможет присоединиться только 10 ноября, в день совершеннолетия, сообщает «Плеймейкер». До того времени он будет продолжать играть в составе ямайского «Финикса».

Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» занял лишь 12-е место в Премьер-лиге.