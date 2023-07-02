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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» предлагает Уокеру новый контракт

02 Июля 2023 • 13:34 Комментировать

Фланговый защитник Кайл Уокер может остаться в «Манчестер Сити», несмотря на заинтересованность мюнхенской «Баварии». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, руководство «горожан» хочет продлить трудовое соглашение с игроком.

Срок действующего контракта между Уокером и клубом из Манчестера рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Кайл провел 27 поединков, в которых получил три желтые карточки. Вместе с «Манчестер Сити» защитник оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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