«Манчестер Сити» предлагает Уокеру новый контракт

Фланговый защитник Кайл Уокер может остаться в «Манчестер Сити», несмотря на заинтересованность мюнхенской «Баварии». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, руководство «горожан» хочет продлить трудовое соглашение с игроком.

Срок действующего контракта между Уокером и клубом из Манчестера рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Кайл провел 27 поединков, в которых получил три желтые карточки. Вместе с «Манчестер Сити» защитник оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.