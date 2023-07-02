Кейн или Осимхен: тен Хаг выбрал нападающего для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет видеть в своей команде нигерийского нападающего Виктора Осимхена, выступающего в чемпионате Италии за «Наполи».

Как информируют британские СМИ, нидерландский специалист попросил руководство клуба отказаться от кандидатуры африканца и сосредоточиться на трансфере центрфорварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. В данный момент англичанин ближе к переходу во французский «ПСЖ».

Напомним, что Осимхен стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Серии А. На его счету 26 голов в 32 матчах. Кейн занял второе место в гонке голеадоров АПЛ, уступив Эрлингу Холанну. Гарри забил 30 мячей в 38 играх.