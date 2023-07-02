«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника из Серии А

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, выступающий в чемпионате Италии за «Фиорентину», может сменить Италию на Англию.

Как информирует TgrRaiToscana, в подписании африканского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Амрабат может заменить бразильца Фреда Сантоса. Во Флоренции готовы расстаться с Софьяном, если за него заплатят 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии 26-летний полузащитник принял участие в 29 поединках за «фиалок», отметившись одним голевым пасом. Софьян получил 11 желтых карточек.