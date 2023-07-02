«Наполи» нашёл защитника, который заменит Джэ

«Наполи» определился с игроком, которого подпишет на замену корейцу Киму Мин Джэ. Азиатский футболист близок к переходу в мюнхенскую «Баварию» в текущее трансферное окно.

Согласно данным журналистов Il Mattino, в поле зрения неаполитанского клуба находится защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап. Трансферная стоимость 24-летнего немецкого футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 21-летний немецкий защитник провел 24 поединка за «святых». Белла-Кочап сделал две результативные передачи и получил четыре желтые карточки.