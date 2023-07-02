Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» купил звезду «Барселоны»

«Манчестер Сити» намерен обновить среднюю линию команды в текущее трансферное окно.

Как информируют журналисты таблоида The Sun, в поле зрения «горожан» находится полузащитник Френки де Йонг, выступающий за каталонскую «Барселону». Хосеп Гвардиола рассматривает нидерландца в качестве замены Илкаю Гюндогану. Напомним, что немец перешел в «Барсу» этим летом.

Де Йонг играет за «сине-гранатовых» с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Френки составляет 75 миллионов евро.