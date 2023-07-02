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Зачем «Манчестер Юнайтед» подписал Маунта

02 Июля 2023 • 12:25 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» завершает трансфер Мэйсона Маунта из «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, зачем «красным дьяволам» нужен этот хавбек.

Тен Хаг давно хотел Маунта

Прошлый сезон выдался для «Манчестер Юнайтед» довольно неплохим, и для дальнейшего прогресса «красным дьяволам» этим летом надо точечно усилить состав. Первым приобретением станет Мэйсон Маунт, за которого «МЮ» выложит 60 миллионов фунтов. Сумма довольно приличная, тем интереснее, почему трансферная кампания начинается именно с него.

Интересно, что Эрик тен Хаг является давним поклонником таланта Маунта. Когда англичанин в возрасте 18 лет выступал в аренде в «Витессе», тренер пытался заполучить его в «Аякс». «Челси» своего таланта тогда не отпустил, но спустя пять лет наставник наконец-то поработает с полузащитником. Маунт всё ещё молод, хотя является уже состоявшимся футболистом.

Более того, кажется, что хавбек отлично подходит под футбол наставника из Нидерландов. Тен Хаг старается выстраивать быстрый, энергичный футбол, и Маунт под эти требования подходит.

На какой позиции будет играть Маунт

Скорее всего, англичанин в составе «МЮ» заменит Кристиана Эриксена. Если и не на постоянной основе, то всё же игровое время, видимо, уменьшится именно у датчанина. При этом наличие Маунта может помочь тен Хагу немного модифицировать схему игры команды.

По ходу прошлого сезона тен Хаг зачастую играл по схеме 4-2-3-1 или 4-3-3. Очевидно, что в полузащите два места застолблены за Каземиро и Бруну Фернандешем. Теперь компанию им наверняка и составит Маунт. Новичок «МЮ» добавит не только в динамике и скорости средней линии, но и добавит надёжности. Маунт намного лучше действует в отборе, чем Эрикссон.

Сам Маунт про свою позицию говорил так: «Мне нравится думать, что я традиционный полузащитник, хотя могу играть на нескольких позициях в команде. Я всегда говорил, что лучше всего мне удаётся роль «восьмёрки», где я играл там с самого детства. Мне нравится работать от штрафной до штрафной, помогать в обороне, но также подключаться к атакам, чтобы забивать и ассистировать при голах команде. Вот в чём, я думаю, мои сильные стороны. Я универсален, поэтому могу адаптироваться и играть выше или намного глубже. Для меня, в наше время, конечно, умение играть на разных позициях очень важно. Вы видите, как меняются схемы даже во время одной игры, и можно играть в двух или трёх разных ролях по ходу матча».

Конкуренция с Рэшфордом или новые возможности для лидера «МЮ»

Маунт может играть слева в атаке, где он приносил «Челси» результат. Однако в «МЮ» на этом месте выступает Маркус Рэшфорд, и именно здесь лидер «красных дьяволов» действует чаще всего. Вряд ли тен Хаг собирается устраивать конкуренцию между двумя англичанами. Тем не менее в прошлом сезоне травма Рэшфорда была проблемой для «МЮ», теперь же, кажется, будет достойная замена в случае непредвиденных обстоятельств.

С другой стороны, Рэшфорд по ходу прошлого сезона иногда играл в центре нападения. Если тен Хаг переведёт воспитанника «манкунианцев» на эту позицию, то Маунт как раз и сможет играть слева. В этом случае эта связка может стать довольно перспективной. Правда, лучшей связкой двух англичан видится вариант, когда Рэшфорд всё же будет играть слева. Маунт же может расположиться на месте «десятки», что должно усилить атакующую линию команды, но в этом случае возникает важный вопрос, кто же будет центральным нападающим «МЮ».

Маунт поможет на стандартах

Вне зависимости от позиции в расстановке Маунт должен помочь «МЮ» при стандартах. В прошлом сезоне «красные дьяволы» забили всего 7 голов в подобных ситуациях, став восемнадцатыми в лиге. Более того, за последние два сезона «манкунианцы» со стандартом забили лишь треть мячей от числа «Манчестер Сити» в этом компоненте.

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Маунт в этом смысле должен помочь своей новой команде. Можно вспомнить, что по итогам сезона-2021/22 у хавбека было больше всего голевых действий во всей лиге, созданных после стандартов.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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