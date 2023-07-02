«Ньюкасл» нацелился на игрока, которого хочет купить Клопп

Полузащитник Кефрен Тюрам, правами на которого владеет «Ницца», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно сведениям таблоида The Mirror, хавбек находится в сфере интересов «Ньюкасла». Главным конкурентом «сорок» в споре за игрока считается «Ливерпуль». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп рассчитывает на подписание Тюрама, несмотря на то, что клуб не будет играть в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Кефрен принял участие в 48 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и восемь голевых передач. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.