«Интер» сделает предложение «Челси» по Лукаку

Миланский «Интер» намерен сохранить в своем составе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на следующей неделе «нерадзурри» проведут переговоры с лондонским «Челси» по поводу потенциальной сделки.

Миланский гранд хочет договориться с английским клубом об аренде Лукаку с правом последующего выкупа.

В прошедшем сезоне Ромелу провел 25 поединков в чемпионате Италии, в которых отметился десятью забитыми мячами (два - с пенальти) и шестью голевыми передачами.

В прошлой кампании «Интер» финишировал на третьем месте в Серии А и дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» (0:1).