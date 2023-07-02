Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новой выездной формы лондонского «Челси» на следующий сезон. Экипировка выполнена в двух цветах - чёрном и синем.

При выборе цветовой гаммы вдохновением послужил гостевой комплект сезона-2002/2003, а в дизайне новых футболок использованы футуристичные элементы.

Техническим партнером «пенсионеров» является американская компания Nike. Официальная презентация формы пройдет в середине лета.

«Челси» провально выступил в минувшем сезоне Английской премьер-лиги, финишировав на 12-м месте. В новом розыгрыше чемпионата страны лондонцы стартуют 13 августа.