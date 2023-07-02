Моуриньо ведёт переговоры с нападающим «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может сменить Английскую премьер-лигу на итальянскую Серию А. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно данным источника, в услугах англичанина заинтересована «Рома». Главный тренер «волков» Жозе Моуринью является инициатором приглашения Гринвуда. Португальский наставник уже провел переговоры с представителями 21-летнего футболиста. «Волки» рассчитывают арендовать Гринвуда до конца следующего сезона.

Срок трудового договора Мейсона с «красными дьяволами» истекает в 2025 году. За «МЮ» форвард выступает с июля 2019 года.