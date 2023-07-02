«Манчестер Юнайтед» может подписать немецкого вратаря на замену де Хеа

«Манчестер Юнайтед» подыскивает варианты усиления вратарской линии, об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mirror.

Согласно сведениям источника, в поле зрения «красных дьяволов» попал голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп. Английский гранд рассматривает немца в качестве замены испанцу Давиду де Хеа, у которого истек срок действия контракта с манкунианцами.

Ранее также сообщалось, что в сферу интересов «Юнайтед» входят Андре Онана («Интер») и Юстин Бейло («Фейеноорд»).

В минувшем сезоне Трапп принял участие в 33 матчах Бундеслиги, в которых пропустил 51 гол.