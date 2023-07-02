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«Манчестер Юнайтед» может подписать немецкого вратаря на замену де Хеа

02 Июля 2023 • 09:50 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» подыскивает варианты усиления вратарской линии, об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mirror.

Согласно сведениям источника, в поле зрения «красных дьяволов» попал голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп. Английский гранд рассматривает немца в качестве замены испанцу Давиду де Хеа, у которого истек срок действия контракта с манкунианцами.

Ранее также сообщалось, что в сферу интересов «Юнайтед» входят Андре Онана («Интер») и Юстин Бейло («Фейеноорд»).

В минувшем сезоне Трапп принял участие в 33 матчах Бундеслиги, в которых пропустил 51 гол.

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Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп трансферы футбола - лето 2023
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