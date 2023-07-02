«Рома» и «Милан» претендуют на испанского форварда

Испанский полузащитник Адама Траоре, покинувший английский «Вулверхэмптон» в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщают журналисты Sky in Italia.

Согласно сведениям источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы два представителя Серии А. Речь идет о столичной «Роме» и «Милане». Оба клуба намерены побороться за свободного агента. Контракт Траоре с «волками» истек в конце прошлого месяца.

В минувшем сезоне Адама принял участие в 40 поединках во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.