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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» и «Милан» претендуют на испанского форварда

02 Июля 2023 • 09:43 Комментировать

Испанский полузащитник Адама Траоре, покинувший английский «Вулверхэмптон» в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщают журналисты Sky in Italia.

Согласно сведениям источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы два представителя Серии А. Речь идет о столичной «Роме» и «Милане». Оба клуба намерены побороться за свободного агента. Контракт Траоре с «волками» истек в конце прошлого месяца.

В минувшем сезоне Адама принял участие в 40 поединках во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Адама Траоре трансферы футбола - лето 2023
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