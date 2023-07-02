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В Саудовской Аравии готовы платить Бернарду Силве 90 млн евро в год

02 Июля 2023 • 07:59 Комментировать

Португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

В услугах полузащитника заинтересованы каталонская «Барселона», французский «ПСЖ» и один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Представитель Ближнего Востока готов платить звездному футболисту 90 миллионов евро в год.

Бернарду выступает за «горожан» с лета 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Силва вместе с «горожанами» оформил требл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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