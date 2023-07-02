В Саудовской Аравии готовы платить Бернарду Силве 90 млн евро в год

Португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

В услугах полузащитника заинтересованы каталонская «Барселона», французский «ПСЖ» и один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Представитель Ближнего Востока готов платить звездному футболисту 90 миллионов евро в год.

Бернарду выступает за «горожан» с лета 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Силва вместе с «горожанами» оформил требл.