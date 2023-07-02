Холанн или Месси: в Испании выбрали лучшего игрока сезона

Журналисты испанской газеты Marca представили свой рейтинг лучших футболистов прошедшего сезона. Первое место в нем занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который вместе со своей командой стал автором требла.

Вторую строчку занял аргентинский форвард Лионель Месси, который в составе национальной команды стал триумфатором чемпионата мира – 2022. Тройку лучших замкнул бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который принадлежит мадридскому «Реалу».

Далее в рейтинге расположились: Килиан Мбаппе, Кевин де Брёйне, Родри, Антуан Гризманн, Виктор Осимхен, Илкай Гюндоган и Хвича Кварацхелия.