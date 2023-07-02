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Де Хеа получил щедрое предложение от «Аль-Насра» слухи

02 Июля 2023 • 00:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Аль-Наср» намерен усилиться голкипером Давидом де Хеа.

32-летний игрок числится свободным агентом, так как не продлил с «Манчестер Юнайтед» контракт, истекший 1 июля. Испанец всё ещё может продолжить выступления в составе «красных дьяволов», и английский клуб по-прежнему рассчитывает согласовать с ним новый трудовой договор, чтобы не тратить значительную часть трансферного бюджета на покупку нового вратаря.

Тем временем, по данным журналиста Алана Никсона, де Хеа стал приоритетной целью «Аль-Насра». Саудовский клуб готов платить футболисту 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 290 тысяч евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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