«Аль-Наср» намерен усилиться голкипером Давидом де Хеа.

32-летний игрок числится свободным агентом, так как не продлил с «Манчестер Юнайтед» контракт, истекший 1 июля. Испанец всё ещё может продолжить выступления в составе «красных дьяволов», и английский клуб по-прежнему рассчитывает согласовать с ним новый трудовой договор, чтобы не тратить значительную часть трансферного бюджета на покупку нового вратаря.

Тем временем, по данным журналиста Алана Никсона, де Хеа стал приоритетной целью «Аль-Насра». Саудовский клуб готов платить футболисту 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 290 тысяч евро).