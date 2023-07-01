Колвилл не уверен в своём будущем в «Челси», игрок поговорит с Почеттино

Центральный защитник «Челси» Леви Колвилл надеется получать постоянную игровую практику.

20-летний футболист провёл прошедший сезон в «Брайтоне» на правах аренды, и «чайки» были готовы оформить выкуп, однако «Челси» отказался отпускать своего воспитанника. Вместо этого руководство «синих» запланировало продление контракта с перспективным игроком, однако тот ставить подпись под договором не торопится. По информации Sky Sports, Колвилл не уверен в своём будущем в клубе: он намерен обсудить свою роль в команде с наставником Маурисио Почеттино, прежде чем вести переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение Леви Колвилла с «Челси» рассчитано до 2025 года.