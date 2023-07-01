«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по Бейло

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием голкипера «Фейеноорда» Юстина Бейло.

Недавно стало известно, что «красным дьяволам» не удаётся согласовать условия перехода Андре Онана из «Интера», считавшегося главной целью клуба на вратарскую позицию. Согласно сведениям Лаури Уитуэлла, теперь в «Юнайтед» решили запустить переговоры по Бейло, также входящему в трансферный шорт-лист.

Нынешняя стоимость 25-летнего нидерландца оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро. Контракт футболиста с роттердамским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В прошедшем сезоне Юстин Бейло пропустил 33 мяча в 34 поединках за «Фейеноорд» во всех турнирах.