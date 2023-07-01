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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по Бейло

01 Июля 2023 • 22:37 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием голкипера «Фейеноорда» Юстина Бейло.

Недавно стало известно, что «красным дьяволам» не удаётся согласовать условия перехода Андре Онана из «Интера», считавшегося главной целью клуба на вратарскую позицию. Согласно сведениям Лаури Уитуэлла, теперь в «Юнайтед» решили запустить переговоры по Бейло, также входящему в трансферный шорт-лист.

Нынешняя стоимость 25-летнего нидерландца оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро. Контракт футболиста с роттердамским клубом рассчитан до середины 2025 года.

В прошедшем сезоне Юстин Бейло пропустил 33 мяча в 34 поединках за «Фейеноорд» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023 Юстин Бейло
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
01 Июля 2023 в 23:51
отпустить бесплатно роскошного голкипера, чтоб купить непонятно кого на такую важную позицию. БРАВО!
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