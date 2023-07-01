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«Аталанта» назвала ценник Хёйлунна, на которого претендует «Манчестер Юнайтед»

01 Июля 2023 • 22:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн по-прежнему привлекает интерес «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» считают усиление центра нападения одной из главных целей на летнее трансферное окно. Клуб давно изучает кандидатуру 20-летнего датчанина, однако проблемой в сделке по нему является солидный запрос «Аталанты», которая, как сообщалось прежде, требует порядка 100 млн евро. По обновлённым сведениям Corriere dello Sport, на данный момент ценник форварда не так велик: клуб из Бергамо рассчитывает заработать на продаже своей звезды от 45 млн евро.

Расмус Хёйлунн забил десять голов в 34 поединках за «Аталанту». Интерес к нему также приписывается «Баварии».

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Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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