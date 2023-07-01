Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Ньюкасла»: «Переход из «Милана» в «Ньюкасл» – это шаг назад для Тонали»

01 Июля 2023 • 22:07 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Бывший бельгийский защитник Филипп Альбер рассказал, что думает о трансфере Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл».

«Сороки» решились заплатить за итальянского полузащитника порядка 80 млн евро, что устроило «Милан». В нового сезона Тонали будет выступать в Англии.

«Конечно, переход из Серии А в АПЛ – это шаг вперёд с точки зрения уровня лиг. Однако «Милан» – это «Милан», клуб с великой историей и множеством трофеев. «Ньюкасл» – тоже серьёзный клуб, но на данный момент переход туда из «Милана» – это шаг назад. Но важно понимать, что Тонали был обязан принять это предложение, поскольку оно слишком выгодно для него и «Милана», – цитирует Football Italia Альбера, выступавшего за «Ньюкасл» в 90-е годы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали Филипп Альбер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
23:39 · Англия. Премьер-лига
Колвилл не уверен в своём будущем в «Челси», игрок поговорит с Почеттино
23:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не планирует возвращать Забитцера в «Манчестер Юнайтед»
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал «Фулхэму» цену Фреда
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по Бейло
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» назвала ценник Хёйлунна, на которого претендует «Манчестер Юнайтед»
22:07 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ньюкасла»: «Переход из «Милана» в «Ньюкасл» – это шаг назад для Тонали»
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» стал ближе к подписанию Кефрена Тюрама
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Онана
19:57 · Англия. Премьер-лига
Хаверц стал самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала» - раскрыта зарплата немца 1
19:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Клеверли завершил карьеру официально
19:17 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Алиев: «Мудрик - просто футболист, а не звезда»
18:24 · Англия. Премьер-лига
Коуди пополнил состав «Лестера» официально
17:26 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Айнтрахта» Линдстрём интересен трём европейским клубам слухи
16:29 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» объявил о подписании Уинкса официально
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о подписании нападающего сборной Португалии U21 официально
Все новости
Рекомендуем