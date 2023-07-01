Экс-игрок «Ньюкасла»: «Переход из «Милана» в «Ньюкасл» – это шаг назад для Тонали»

Бывший бельгийский защитник Филипп Альбер рассказал, что думает о трансфере Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл».

«Сороки» решились заплатить за итальянского полузащитника порядка 80 млн евро, что устроило «Милан». В нового сезона Тонали будет выступать в Англии.

«Конечно, переход из Серии А в АПЛ – это шаг вперёд с точки зрения уровня лиг. Однако «Милан» – это «Милан», клуб с великой историей и множеством трофеев. «Ньюкасл» – тоже серьёзный клуб, но на данный момент переход туда из «Милана» – это шаг назад. Но важно понимать, что Тонали был обязан принять это предложение, поскольку оно слишком выгодно для него и «Милана», – цитирует Football Italia Альбера, выступавшего за «Ньюкасл» в 90-е годы.